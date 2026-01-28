Fantacampionato la top 11 della 22ª giornata di Serie A

Questa mattina sono usciti i voti del fantacalcio per la 22ª giornata di Serie A. Tra i più votati ci sono Carnesecchi e Douvikas, che si sono distinti tra i migliori in questa tornata di campionato. Chi ha fatto meglio sul campo ha ottenuto anche i punteggi più alti al fantacalcio, e ora i tifosi possono aggiornare le proprie rose con i nomi più performanti di questo turno.

La 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Tra i bianconeri troviamo uno dei protagonisti del weekend al Fantacampionato Gazzetta: Atta, grazie al bel gol a giro, è uno dei centrocampisti che è riuscito ad entrare nella formazione migliore della giornata. C'è spazio anche per Dimarco, che ha cambiato volto all'Inter col suo ingresso e con un gol e due assist, mentre in attacco Douvikas ha firmato una doppietta. Di seguito la top 11 dell'ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-3-3. In porta c'è ampia scelta, ma scegliamo Carnesecchi (8 come fantavoto con clean sheet) che arriva alla pari di Provedel e Butez.

