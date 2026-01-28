Fantacampionato la top 11 della 22ª giornata di Serie A

Da gazzetta.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono usciti i voti del fantacalcio per la 22ª giornata di Serie A. Tra i più votati ci sono Carnesecchi e Douvikas, che si sono distinti tra i migliori in questa tornata di campionato. Chi ha fatto meglio sul campo ha ottenuto anche i punteggi più alti al fantacalcio, e ora i tifosi possono aggiornare le proprie rose con i nomi più performanti di questo turno.

La 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Tra i bianconeri troviamo uno dei protagonisti del weekend al Fantacampionato Gazzetta: Atta, grazie al bel gol a giro, è uno dei centrocampisti che è riuscito ad entrare nella formazione migliore della giornata. C'è spazio anche per Dimarco, che ha cambiato volto all'Inter col suo ingresso e con un gol e due assist, mentre in attacco Douvikas ha firmato una doppietta. Di seguito la top 11 dell’ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-3-3. In porta c'è ampia scelta, ma scegliamo Carnesecchi (8 come fantavoto con clean sheet) che arriva alla pari di Provedel e Butez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fantacampionato la top 11 della 22170 giornata di serie a

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie A

Approfondimenti su Serie A 22

Fantacampionato, la flop 11 della 22ª giornata di Serie A

Statistiche Fantacampionato: la top 11 fino all'undicesima giornata di Serie A

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Vuoi Vincere al Fantacalcio Scopri i Consigli della 15a Giornata

Video Vuoi Vincere al Fantacalcio? Scopri i Consigli della 15a Giornata

Ultime notizie su Serie A 22

Argomenti discussi: Fantacampionato, la top 11 della 21ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la top 11 della 15ª giornata; Euroleghe, top e flop 17ª giornata: Super Mbappè! Male Alisson; Fantacalcio: formazioni titolari Serie A 2025/2026, tutte le squadre-tipo.

fantacampionato la top 11Fantacampionato, la flop 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie 2025-26 si è chiusa con il successo dell'Udinese per 3-1 a Verona. Tra i gialloblù troviamo alcuni dei protagonisti in negativo del weekend al Fantacampionato: Lirola e Nelsso ... gazzetta.it

fantacampionato la top 11Fantacampionato, il vincitore della 22ª giornata è Michele Di MannoPer il fantallenatore primo posto in classifica con 122,5 punti ottenuti dalla squadra Miky 84 e un voucher Valtur da 1.000 euro in premio ... gazzetta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.