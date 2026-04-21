Fanno saltare il bancomat fuori fanno il tifo per loro La reazione dei ragazzi davanti alla rapina – Il video

Nella notte tra ieri e oggi, intorno all’1.30, una vettura si è fermata in una strada di Casalpusterlengo. Tre uomini sono usciti dall’auto, hanno fatto esplodere lo sportello di un bancomat e sono fuggiti subito dopo. Sul luogo, alcuni passanti si sono radunati e hanno osservato la scena, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini.

Intorno all’1.30 di notte, una macchina si ferma in via Garibaldi a Casalpusterlengo, tre uomini scendono, fanno saltare lo sportello del bancomat Unicredit e spariscono. Il colpo avviene a pochi passi dalla piazza in cui ci sono alcuni locali, ancora frequentati da alcuni ragazzi a quell’ora. E sono proprio le loro voci che si sentono nel video diventato virale. C’è chi fischia, chi grida «andate via». Ma più che un rimprovero, sembra un incoraggiamento a far presto, prima che arrivino le forze dell’ordine. Se c’era da scegliere tra guardie e ladri, i ragazzi del posto non sembrano avere dubbi con chi schierarsi. Imbarazzato il sindaco Elia...🔗 Leggi su Open.online

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