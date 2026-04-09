Nella notte tra martedì e mercoledì, alcuni residenti di Novate sono stati svegliati da due esplosioni provenienti dal centro della città. In un tentativo di furto, è stato fatto saltare il bancomat, causando danni ingenti all’area circostante. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha provocato fastidio tra i residenti, che si sono trovati a dover fare i conti con le conseguenze dell’accaduto.

Tentano il furto al bancomat ma qualcosa va storto: solo grossi danni. La notte tra martedì e mercoledì è stata per molti residenti di Novate disturbata da forte boato, anzi da due esplosioni. Tutto é successo nel silenzio e quiete delle tre del mattino, precisamente intorno alle 2.50, quando é stata sentita da molti novatesi la prima esplosione e subito dopo la seconda. L’obiettivo era il bancomat della banca Unicredit in piazza della Chiesa. Un colpo azzardato per via della centralità del posto, centro abitato e con diverse telecamere. Proprio sopra la filiale della banca e da un lato ci sono appartamenti abitati, ma questo non ha fermato i malviventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat in centro

Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione.

Fanno saltare in aria il bancomat, ma poi fuggono a mani vuoteÈ caccia alla banda che, nella notte di mercoledì, ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale di Strozzacapponi del Monte dei Paschi di Siena.

Facevano saltare i bancomat con la tecnica della marmotta

Temi più discussi: Finisce la fuga dei banditi del bancomat: presi dopo il colpo a Volpiano, sono sospettati di avere fatto esplodere quelli di mezza provincia; Fanno saltare il bancomat in centro; Fanno saltare il bancomat con la tecnica della marmotta, 80mila euro il bottino; Fanno saltare un bancomat nello spezzino, fermato un ragazzo.

Fanno saltare il bancomat in centroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Fanno saltare in aria il bancomat, poi la fuga con la cassaforteLa banda della marmotta ha colpito la scorsa notte prendendo di mira uno sportello bancomat di Torricella, in provincia di Taranto. Verso le 3 della ... msn.com

Fanno saltare in aria il bancomat, poi la fuga con la cassaforte x.com

Fanno saltare un bancomat nello spezzino, fermato un ragazzo. E' sospettato di aver rubato oltre 90 mila euro assieme a due complici #ANSA - facebook.com facebook