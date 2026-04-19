Nella notte, in una strada del centro di Casalpusterlengo, una vettura si è fermata accanto a uno sportello bancomat. Un ordigno è stato fatto esplodere vicino all’ATM, causando danni alla macchina e all’area circostante. Alcuni passanti hanno assistito alla scena senza intervenire, mentre altri si sono fermati a guardare. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Una macchina che arriva di notte in una via del centro di Casalpusterlengo. Si ferma accanto a uno sportello bancomat che viene fatto esplodere. Una doppia esplosione che si riverbera in zona. Almeno in tre entrano, portano fuori la refurtiva e se ne vanno mentre un gruppo di giovani fischia e grida loro "andate via", "portalo via". Il video del colpo compiuto tra venerdì e sabato all'Unicredit di via Garibaldi a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, è diventato virale. "Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere recentemente installate" ha commentato sui social il sindaco Elia Guardamiglio, che proprio i video in rete stigmatizza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fanno esplodere un bancomat durante la movida e c'è chi fa il tifo

#Oria, fanno esplodere il #bancomat e urlano «Buone feste» prima di fuggire: il video diventa virale

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