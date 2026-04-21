Oggi la Corte d’appello dell’Aquila si occupa del ricorso di Nathan e Catherine contro la decisione del tribunale per i minorenni di rimuovere i loro tre figli dalla casa a Palmoli, in provincia di Chieti. La famiglia nel bosco attende una decisione che potrebbe determinare il loro futuro e il ritorno dei bambini nella loro abitazione. La discussione si svolge nel rispetto delle procedure legali previste per questo procedimento.

Un altro giorno importante per la famiglia nel bosco: la Corte d’appello dell’Aquila sta discutendo il ricorso presentato da Nathan e Catherine contro la decisione del tribunale per i minorenni di allontanare i loro tre bambini dalla casa in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti. Nel reclamo i legali criticano il lavoro di curatrice e tutrice e in particolare l’aver ignorato pareri alternativi e terzi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, oggi si decide per il ricongiungimento familiare

Famiglia nel bosco, il 21 aprile l'udienza per il ricongiungimento - Ore 14 del 24/03/2026

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