Genitori coinvolti in vicenda nel bosco | esito della valutazione psichiatrica apre strada al ricongiungimento familiare

La famiglia coinvolta nel bosco potrebbe presto tornare insieme. Dopo settimane di isolamento in una zona montana, la prima valutazione psichiatrica sui genitori rivela condizioni che potrebbero permettere il ricongiungimento. La decisione definitiva spetta ora alle autorità, ma l’esito della perizia apre uno spiraglio di speranza per la riunificazione familiare.

La famiglia coinvolta nella vicenda del bosco, al centro di un’attenzione nazionale per il lungo periodo trascorso in isolamento in una zona montana, si trova a un punto di svolta dopo la prima perizia psichiatrica condotta sui genitori. L’esito dell’esame, condotto da un esperto designato dal tribunale, ha rilevato segni di miglioramento significativo rispetto ai precedenti esami, con particolare riferimento alla capacità di giudizio, alla stabilità emotiva e alla consapevolezza delle responsabilità genitoriali. L’analisi, effettuata in un centro di salute mentale sotto supervisione legale, ha evidenziato un’interazione positiva tra i genitori e il medico, caratterizzata da chiarezza nelle risposte, coerenza nei racconti e una chiara volontà di collaborare con le autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono iniziate le procedure peritali sui genitori della famiglia nel bosco, con colloqui videoregistrati per approfondire le valutazioni psichiatriche.

