famiglia nel bosco il 21 aprile udienza in appello su ricongiungimento familiare e revoca ordinanza allontanamento bimbi

L’udienza in appello si terrà il 21 aprile davanti alla Corte d’Appello minorile dell’Aquila, riguardante il ricorso dei legali di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham. La discussione riguarda il ricongiungimento familiare e la revoca dell’ordinanza di allontanamento dei bambini. La data è stata fissata per esaminare le posizioni delle parti coinvolte nel procedimento.

È stata dunque calendarizzata per martedì 21 aprile l’udienza davanti alla Corte d’Appello minorile dell’Aquila, chiamata a esaminare il ricorso presentato dai legali di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham. La coppia chiede il ricongiungimento con i propri figli e la revoca dell’ordinanza che ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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