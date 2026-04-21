Famiglia nel bosco l' attesa di Catherine per l' udienza sul ricongiungimento | Vivo giorno dopo giorno

Da virgilio.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova udienza decisiva presso la Corte d’Appello dell’Aquila per il futuro della famiglia del bosco. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali di Catherine e suo marito contro l’ordinanza di allontanamento dei figli minori. La difesa punta al ricongiungimento immediato basandosi sul superamento delle criticità contestate a novembre. La decisione del tribunale giunge in un momento di tensione, alimentata dalle polemiche sul libro di Catherine in uscita. L’udienza per riportare a casa i minori Si terrà martedì 21 aprile l’udienza che potrebbe chiudere la vicenda della “famiglia del bosco”. La Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali della famiglia Trevallion.🔗 Leggi su Virgilio.it

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