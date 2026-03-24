Famiglia del bosco nuova relazione tecnica dei legali della coppia | attesa per l’udienza sul ricongiungimento

La vicenda della famiglia del bosco si avvicina a un momento cruciale, con l’arrivo di una nuova relazione tecnica presentata dai legali della coppia. La procedura giudiziaria prosegue, mentre si avvicina l’udienza dedicata al ricongiungimento. In questo scenario si registrano sviluppi sia sul piano legale sia nell’attenzione delle istituzioni coinvolte.

C’è ancora tanta strada da fare nel percorso giudiziario cosiddetta famiglia del bosco. Si entra in una fase decisiva, tra nuovi sviluppi sul piano giudiziario e un’attenzione istituzionale crescente. I legali della coppia si preparano infatti a depositare una relazione tecnica che punta a rimettere in discussione alcuni dei passaggi dei provvedimenti dei magistrati minorili. Il documento sarà firmato dallo psichiatra Antonio Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello, consulenti della famiglia, e si concentrerà sugli sviluppi successivi all’ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A marzo, il provvedimento ha disposto l’allontanamento della madre dai tre figli, già collocati dal 20 novembre scorso in una casa-famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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