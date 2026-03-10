Durante il programma “Fuori dal coro” su Rete4, il governo ha confermato di aver preso provvedimenti riguardo alla vicenda delle “famiglie del bosco”. La premier ha partecipato personalmente alla trasmissione, rispondendo alle domande sul caso e sulle misure adottate. Nel frattempo, circolano un video con una chiamata in cui i bambini piangono e parlano in lacrime, suscitando attenzione pubblica.

E ora il governo passa dalle parole ai fatti. Giorgia Meloni è ancora intervenuta personalmente, durante il programma “Fuori dal coro” su Rete4, sulla vicenda della cosiddetta “famiglie del bosco”. La premier si è detta «senza parole» di fronte alle ultime decisioni dei magistrati - l’allontanamento della mamma dalla casa-famiglia in cui sono ospitati i tre figli, e dunque la loro separazione: «Una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini - ha rimarcato Meloni -, gli infligge un pesantissimo trauma. Penso che siamo oltre, dobbiamo assistere inermi a queste decisioni figlie di una lettura ideologica, ma lo Stato non ti può togliere i figli perché non condivide il tuo stile di vita». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la straziante videochiamata dei bimbi in lacrime: le loro parole

