Dall’Australia a Vasto, la famiglia del bosco torna in Italia per incontrare i bambini. La zia e la nonna descrivono piccoli cambiati e segnati, mentre la tensione tra le parti cresce. Le perizie continuano, ma le relazioni restano tese e il confronto si fa sempre più difficile.

Chieti - Dall’Australia a Vasto per rivedere i piccoli: la zia e la nonna raccontano bambini provati, mentre proseguono perizie, relazioni contrastanti e uno scontro sempre più duro. In una vicenda che sembra sospesa in un tempo immobile, scandito soltanto dalle tappe della giustizia minorile, l’arrivo dall’Australia di Rachael Birmingham, sorella di Catherine, e della madre Pauline, rappresenta un passaggio significativo nella storia della cosiddetta famiglia del bosco, a quasi ottanta giorni dalla separazione dai figli. Le due donne sono giunte in Italia nei giorni scorsi e, dopo aver rivisto i genitori Catherine e Nathan, hanno potuto incontrare i tre bambini nella struttura protetta di Vasto, dove il tribunale per i minorenni dell’Aquila li ha collocati lo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, incontro straziante: i bambini sono cambiati e la tensione cresce

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La famiglia del bosco, un tempo unita e armoniosa, si trova ora ad affrontare tensioni tra Nathan e Catherine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori Trevallion alla psichiatra: I nostri figli sono tutto, stanno soffrendo e questo ci riempie di dolore; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Mancata imparzialità; Famiglia nel bosco, ultime notizie dal primo incontro per la perizia all'esasperazione di Catherine; Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni. Cosa succede ora.

Famiglia nel bosco, l'appello della nonna sui bambini ammalati in casa famiglia: Dateli a noi, stanno maleDopo essere arrivate dall’ Australia, nella giornata di venerdì 6 febbraio la nonna e la zia dei bambini della famiglia nel bosco hanno incontrato i nipotini nella casa famiglia di Vasto, dove i ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, la nonna: «I bambini stanno male, dateli a noi»Pauline, dopo averli incontrati a Vasto, esprime la sua preoccupazione: «Si sono ammalati. No, non saranno più quelli di prima» ... open.online

Ieri mattina Pauline e Rachael Birmingham, nonna e zia dei bambini del bosco (per parte di madre) hanno incontrato i tre nipoti nella casa famiglia di Vasto, dove i piccoli vivono dal 20 novembre scorso. Li hanno abbracciati, commosse, ascoltati e poi hanno facebook

FAMIGLIA NEL BOSCO: GLI PSICHIATRI ASL CHIEDONO IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Gli psichiatri della ASL Lanciano Vasto Chieti sono chiari: per il bene dei bambini della cosiddetta “Famiglia nel Bosco” è indispensabile ripristinare la continui x.com