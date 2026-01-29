Famiglia nel bosco esposto dei coniugi Trevallion nei confronti dell’assistente sociale
I coniugi Trevallion hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale che si occupa del caso. È una mossa che arriva alla vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nota come
Alla vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, registra un nuovo sviluppo, con i coniugi che attraverso i loro legali infatti hanno presentato un esposto nei confronti dell’assistente sociale nominata dal Tribunale, mettendo in discussione il suo operato nel percorso che ha portato alla decisione di allontanare i bambini dal nucleo familiare. La segnalazione è stata inoltrata sia all’Ordine professionale degli assistenti sociali sia alla struttura regionale che sovrintende ai servizi sociali del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale: «È ostile nei nostri confronti»
La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.
Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: «È ostile»
La famiglia Trevallion ha presentato un esposto contro l’assistente sociale.
Famiglia nel bosco, esposto dei genitori alla vigilia della perizia: nel mirino l’operato dell’assistente socialeAlla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine, il caso della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli registra un nuovo sviluppo che contribuisce ad aumentare la te ... affaritaliani.it
Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale per mancanza di imparzialitàCaso famiglia nel bosco, esposto contro assistente sociale: accuse di parzialità, perizia genitoriale imminente e nuove polemiche. blitzquotidiano.it
