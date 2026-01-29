I coniugi Trevallion hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale che si occupa del caso. È una mossa che arriva alla vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nota come

Alla vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, registra un nuovo sviluppo, con i coniugi che attraverso i loro legali infatti hanno presentato un esposto nei confronti dell’assistente sociale nominata dal Tribunale, mettendo in discussione il suo operato nel percorso che ha portato alla decisione di allontanare i bambini dal nucleo familiare. La segnalazione è stata inoltrata sia all’Ordine professionale degli assistenti sociali sia alla struttura regionale che sovrintende ai servizi sociali del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Famiglia nel bosco, esposto dei coniugi Trevallion nei confronti dell'assistente sociale

La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.

La famiglia Trevallion ha presentato un esposto contro l’assistente sociale.

