Falconara preso lo stupratore | fuggito in uno scantinato per 8 anni

A Falconara, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo che si nascondeva in uno scantinato condominiale. L’uomo era fuggito circa otto anni fa e si trovava in un riparo costruito all’interno del seminterrato. La cattura si è resa possibile grazie a una serie di verifiche degli agenti, che hanno individuato il rifugio e portato a termine l’arresto. La condanna a otto anni di reclusione era rimasta inevasa fino a quel momento.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Falconara, dove si nascondeva in un riparo improvvisato ricavato in uno scantinato condominiale, per scontare una condanna di 8 anni di reclusione. Il provvedimento colpisce un individuo accusato di aver commesso diversi reati ai danni della propria moglie, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e la diffusione di materiale privato tramite revenge porn. Dalla violenza in strada al rintracciamento nel seminterrato. Le indagini della Squadra Mobile hanno avuto un punto di svolta cruciale dopo un episodio di aggressione avvenuto pubblicamente, quando una lite tra i due coniugi si era trasformata in uno scontro fisico in pieno spazio aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falconara, preso lo stupratore: fuggito in uno scantinato per 8 anni Notizie correlate Deve scontare 8 anni di reclusione, rintracciato in uno scantinato e arrestatoANCONA – A suo carico pendeva una condanna a 8 anni per molteplici reati, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali... Leggi anche: Il calciatore accusato di essere uno stupratore scende in campo e i tifosi avversari lo accolgono con i fischi