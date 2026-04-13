Il calciatore accusato di essere uno stupratore scende in campo e i tifosi avversari lo accolgono con i fischi

Ieri il calciatore coinvolto in un’accusa di stupro è entrato in campo, accolto dai fischi dei tifosi avversari. La partita si è svolta normalmente, nonostante le tensioni legate alla vicenda. La polizia ha confermato di aver aperto un’indagine e di aver ascoltato alcuni testimoni, ma al momento non ci sono state ulteriori azioni legali contro il giocatore. I supporter hanno manifestato il loro dissenso con cori e fischi durante l’intera gara.

E’ sceso in campo, ieri, sotto una salve di fischi. Il calciatore, presunto stupratore, accusato di una violenza di gruppo a Bra, in provincia di Cuneo, insieme ad altri due calciatori, ha deciso di giocare la sua partita a dispetto delle accuse gravissime: aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese con altri due colleghi calciatori. La vicenda sarebbe accaduta durante la festa della società per la promozione in serie C del Brà. Uno dei tre, Alessio Rosa, 23enne di Tivoli, che si dichiara innocente e confida nel processo, è tornato a giocare in campo con il Ligorna ma quando è tornato in campo, quando è stato annunciato il suo nome all’altoparlante, riporta La Stampa, sono partite le lamentele tra il pubblico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il calciatore accusato di essere uno stupratore scende in campo e i tifosi avversari lo accolgono con i fischi Leggi anche: Il riscatto di Barella: due assist decisivi a Como, poi il gesto ai tifosi avversari mentre esce dal campo Divieto di transito da Nizza per per chi va a Monaco: la Juve scende in campo per i suoi tifosiLa Prefettura delle Alpi Marittime ha deciso di vietare ai tifosi della Juve l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail, in occasione della...