Fake news e informazione conferenza dell' Auser a Casa Sanfilippo

Mercoledì 22 aprile alle 16:30 si terrà presso Casa Sanfilippo una conferenza organizzata dall'Auser dell'Università Agrigentina, che affronterà il tema delle fake news e del ruolo dell’informazione nell’epoca della disinformazione. L'incontro si concentrerà sull’impatto delle notizie false e sulla diffusione di informazioni affidabili, in un momento in cui la verifica delle fonti è diventata fondamentale. La discussione si inserisce nel ciclo di incontri della Libera università agrigentina.

Riparte con un tema di forte attualità il ciclo di incontri della Libera università agrigentina Auser che per mercoledì 22 aprile alle 16,30 ha organizzato una conversazione dedicata al ruolo dell’informazione nel tempo della disinformazione. L’appuntamento si terrà nella sala conferenze di Casa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Fake news e chatbot: "L’intelligenza artificiale non fa informazione" Papa Leone XIV: “Contrastare le fake news, l’informazione libera è uno strumento di pace”Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il tg di Mediaset che compie venticinque anni, al direttore Andrea Pucci e alla redazione, nella...