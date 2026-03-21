Papa Leone XIV | Contrastare le fake news l’informazione libera è uno strumento di pace

Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il telegiornale di Mediaset che festeggia i venticinque anni, indirizzata al direttore Andrea Pucci e alla redazione. Nella missiva, il Papa sottolinea l’importanza della libertà di informazione e invita a contrastare le fake news, definendo l’informazione libera uno strumento di pace.

Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il tg di Mediaset che compie venticinque anni, al direttore Andrea Pucci e alla redazione, nella quale ribadisce l’importanza della libertà di informazione e mette in guardia dal pericolo delle fake news. La lettera del Pontefice. “In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media – ha sottolineato Prevost nella lettera – diventa una missione importante. Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone XIV: “Contrastare le fake news, l’informazione libera è uno strumento di pace” Articoli correlati Leone XIV, ecco qual è la sua idea di informazione: «No a banalità e fake news»Il falso che si maschera da vero, lo zapping compulsivo che sostituisce l’ascolto, il doom scrolling al posto della lettura intenzionale. Leone XIV a Tgcom24: ‘contrastate le fake news’CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAR – In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al... Altri aggiornamenti su Papa Leone Temi più discussi: Il Papa: Dio dona sempre luce, speranza e pace, non può essere arruolato dalle tenebre; Leone XI: ventisette giorni da papa; Divisioni vaticane sulla guerra dopo la morte di un parroco libanese; Papa Leone a Ponte Mammolo È un quartiere che fa del bene. Papa Leone XIV vs John HageeNel pieno di una nuova escalation militare in Medio Oriente, due voci religiose emergono con accenti radicalmente opposti. Da un lato quella di Leone XIV, che invoca la fine immediata delle ostilità; ... trcgiornale.it Papa Leone XIV chiede ai giornalisti di mostrare il lato oscuro della guerra dopo i video controversi di Donald TrumpDopo che la Casa Bianca ha condiviso video di attacchi statunitensi contro l’Iran montati con estratti di diversi videogiochi di guerra, come la serie Call of Duty, il papa ha chiesto che il conflit ... msn.com 1) papa Leone non nomina direttamente Trump, ma Trump risponde negativamente all'appello di Leone per un cessate il fuoco enumerando i successi delle campagna militare (ignorando Libano, West Bank etc.) 2) hanno fatto molto più rumore sui media inte x.com Un telegramma di saluto da parte di papa Leone XIV, a firma di Parolin, in occasione del Forum Internazionale di Greenaccord facebook