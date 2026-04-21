Faglia o erosione? L’esperto INGV svela la verità a Cannitello

Oggi a Cannitello, nel territorio di Villa San Giovanni, un ricercatore dell’INGV ha effettuato un sopralluogo sul campo per studiare la zona interessata dalla cosiddetta faglia di Cannitello. L’obiettivo era chiarire se si tratti di una faglia attiva o di un fenomeno di erosione. L’esperto ha analizzato direttamente il terreno per raccogliere dati utili a comprendere meglio la natura dei fenomeni geologici presenti nella zona.

Il ricercatore dell’INGV Gianluca Valensise si è recato oggi a Cannitello, nel territorio di Villa San Giovanni, per condurre un’analisi diretta sul terreno riguardante la cosiddetta faglia di Cannitello. L’indagine mira a chiarire se la struttura geologica in questione rappresenti una reale frattura tettonica o se sia invece il risultato di processi costieri millenari, fornendo dati certi per superare le speculazioni che hanno finora interessato la zona dello Stretto. Scienza sul campo contro suggestioni geologiche. Lontano dalle comode analisi da laboratorio, l’intervento di Valensise punta a un contatto fisico e visivo con la morfologia del suolo calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faglia o erosione? L’esperto INGV svela la verità a Cannitello Notizie correlate Cannitello: 5 milioni per fermare l’erosione e salvare il litoraleI cinque milioni di euro stanziati per arginare il fenomeno dell’erosione costiera a Cannitello rappresentano un tassello fondamentale per la... Restauro Meloni: esperto svela verità sull’opera, «simulata come vent’anni fa, ma chi l’ha firmata?»Un’opera d’arte restaurata nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha scatenato un dibattito acceso dopo che alcuni osservatori hanno notato...