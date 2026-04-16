A Cannitello sono stati destinati cinque milioni di euro per interventi contro l’erosione della costa. I fondi mirano a proteggere il litorale e a prevenire eventuali danni alle abitazioni e alle infrastrutture vicine. La somma è stata assegnata con l’obiettivo di realizzare lavori di consolidamento e ripristino delle aree più colpite dal fenomeno naturale. La decisione riguarda direttamente il territorio di Villa San Giovanni.

I cinque milioni di euro stanziati per arginare il fenomeno dell’erosione costiera a Cannitello rappresentano un tassello fondamentale per la sicurezza del territorio di Villa San Giovanni. La notizia, emersa durante l’incontro con tenuto dall’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato alla guida di Reggio Calabria, segna un punto di svolta per una zona colpita da una criticità ambientale storica e pericolosa per i residenti. Un impegno che traduce le istanze locali in risorse concrete. Il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni ha ribadito come questo finanziamento non sia un evento isolato, ma il risultato di un percorso istituzionale durato tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannitello: 5 milioni per fermare l’erosione e salvare il litorale

Notizie correlate

Salvare la costa di San Leone e il viale Delle Dune: in arrivo 1,4 milioni per fermare l'erosioneUn vertice tecnico per blindare la costa di San Leone e salvare una delle arterie cittadine più esposte alle fragilità del territorio.

Erosione costiera, gli architetti ai candidati a sindaco: "Subito interventi per salvare il litorale"Arginare il fenomeno dell’erosione costiera e proteggere il litorale agrigentino.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cannizzaro porta in dote 10 milioni per Reggio e 5 per Cannitello: Si può fare tutto quello che richiede l'esigenza delle città · ilreggino.it; Cannizzaro annuncia 15 milioni per Reggio Calabria dal DL Emergenza; Nuovo emendamento di Cannizzaro: 15 milioni di euro per i litorali di Reggio Calabria e Cannitello; Interventi su lungomare ed erosione, Cannizzaro annuncia 15 milioni per Reggio Calabria.

Come Cannizzaro ha trionfato in Parlamento: 15 milioni per rivoluzionare Reggio e Cannitello anche se la sinistra ha votato no | FOTOAveva detto di volersi prendere una pausa dalla sua attività di parlamentare per concentrarsi sulla campagna elettorale in qualità di candidato sindaco del centrodestra alle comunali di Reggio Calabri ... strettoweb.com

Emendamento Cannizzaro, Caminiti: ‘5 mln contro l’erosione, Villa è pronta’La sindaca di Villa ringrazia l'on. Cannizzaro e sottolinea: Abbiamo già uno studio morfodinamico della costa. E spiega quale è esattamente il tratto interessato ... citynow.it

Forza Italia Villa San Giovanni: "5 milioni per Cannitello grazie a Cannizzaro, fatti e non passerelle" - facebook.com facebook