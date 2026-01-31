Restauro Meloni | esperto svela verità sull’opera simulata come vent’anni fa ma chi l’ha firmata?

Un restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione di molti. Durante i lavori, alcuni esperti hanno notato che il volto dell’angelo dipinto somiglia molto a Giorgia Meloni. La scoperta ha acceso discussioni tra gli appassionati di arte, che si chiedono chi abbia firmato quella versione “simulata” dell’opera, realizzata circa vent’anni fa. La questione resta aperta, mentre gli esperti cercano di fare chiarezza su questa curiosa coincidenza.

Un’opera d’arte restaurata nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha scatenato un dibattito acceso dopo che alcuni osservatori hanno notato una somiglianza tra il volto dell’angelo dipinto e la premier Giorgia Meloni. A chiarire la situazione è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha smentito categoricamente che l’immagine rappresenti la leader del governo. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, durante un’improvvisa ondata di domande da parte dei giornalisti e dei videoreporter accorsi sul posto dopo le voci circolate sui social e nei media. Valentinetti ha spiegato che l’opera non è stata modificata in chiave politica, né ha subito alcun intervento di aggiunta o di rielaborazione recente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

