Le forze dell'ordine di Faenza hanno eseguito un'operazione nei quartieri colpiti dall’alluvione, portando all’arresto di quattro persone coinvolte in attività di spaccio di droga. I Carabinieri della stazione di Borgo Urbecco hanno individuato e fermato i sospetti all’interno di alcune abitazioni danneggiate dall’esondazione, sequestrando sostanze stupefacenti durante i controlli. L’intervento si è svolto nelle zone colpite dal maltempo nelle ultime settimane.

Le pattuglie dei Carabinieri della stazione di Borgo Urbecco hanno intercettato quattro individui impegnati in attività illecite all’interno di immobili colpiti dalle recenti esondazioni a Faenza. Gli interventi, volti a monitorare le zone colpite dal disastro idrico per prevenire sciacallaggi e occupazioni non autorizzate, hanno portato all’arresto di un giovane straniero e alla denuncia per tre altre persone sorpresse a consumare stupefacenti in uno stabile dichiarato inagibile. Sicurezza territoriale e controllo degli edifici post-alluvione. L’attività di vigilanza nelle aree colpite dai danni meteorologici ha portato i militari a intervenire in due contesti distinti, evidenziando come la vulnerabilità degli edifici in fase di ripristino attiri soggetti intenzionati a violare la proprietà privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza, raid dei Carabinieri: arresti e droga in case alluvionate

Notizie correlate

Parma, raid dei Carabinieri: evasi e arresti tra domiciliari e comunitàI carabinieri della stazione Parma Centro hanno condotto un operativo mirato a verificare il rispetto delle misure detentive alternative, portando...

Napoli, raid dei Carabinieri: sequestri e arresti tra spaccio e neroLe forze dell’Arma in un’operazione massiccia tra l’area metropolitana di Napoli e la zona flegrea hanno colpito diverse realtà illegali, portando a...

Panoramica sull’argomento

Faenza, vivevano abusivamente in una casa e in uno stabile alluvionati: arresti e denunceNei giorni scorsi, i Carabinieri di Faenza hanno eseguito una serie di servizi mirati a contrastare il fenomeno dello sciacallaggio e l’occupazione ... corriereromagna.it

Faenza. Quattro persone sorprese all’interno di immobili alluvionati e dichiarati inagibiliDurante servizi mirati a contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva, i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno sorpreso 4 persone all'interno di ... ravennanotizie.it