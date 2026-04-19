A Parma, i Carabinieri della stazione Parma Centro hanno eseguito un'operazione per controllare il rispetto delle misure alternative alla detenzione. Durante i controlli, un uomo di 40 anni è stato denunciato per evasione, mentre un altro di 52 anni è stato arrestato. L'intervento ha riguardato sia persone sottoposte a domiciliari che a programmi di comunità.

I carabinieri della stazione Parma Centro hanno condotto un operativo mirato a verificare il rispetto delle misure detentive alternative, portando alla denuncia di un uomo di 40 anni per evasione e all'arresto di un cinquantaduenne. La verifica ha rivelato l'assenza dell'indiziato di 40 anni dalla sua abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi sotto arresti domiciliari, mentre la seconda operazione ha colpito un residente in una comunità terapeutica locale. Verifiche sul territorio e l'arresto per .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, raid dei Carabinieri: evasi e arresti tra domiciliari e comunità

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