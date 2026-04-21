Il Partito Democratico ha annunciato la lista di 24 candidati che supporteranno la candidatura di Massimo Isola per un nuovo mandato come sindaco di Faenza. La squadra comprende persone con diverse esperienze e competenze, pronte a partecipare alle prossime elezioni comunali. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, confermando l'intenzione di sostenere la riconferma dell’attuale amministratore.

Il Partito Democratico ha ufficializzato la composizione della lista che sosterrà la riconferma di Massimo Isola alla guida del Comune di Faenza, presentando un gruppo di 24 candidati. La scelta politica mira a consolidare l'operato dell'amministrazione attuale, puntando su profili tecnici e professionali con l'obiettivo di dare continuità al percorso amministrativo in corso. La guida del gruppo è affidata a due figure chiave: Marta Saragoni, che vanta un passato come dirigente scolastica presso .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza, il PD punta su 24 esperti per rilanciare Isola

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