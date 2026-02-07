Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori. Ha spiegato che Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non riescono ancora a risolvere, mentre McTominay porta avanti il problema da tempo. La situazione non sembra facile e il tecnico italiano sta valutando le prossime mosse per gestire gli infortuni in vista delle prossime partite.

Conte: “McTominay si porta il problema da tempo. Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere” Ecco cosa dice Conte in conferenza stampa sugli infortuni. ( Qua le parole di Conte a Dazn ) “McTominay ha un problema tendineo al gluteo, ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori possono gestire meglio. Lui era pronto a giocare ma ha detto “non mi chieda strappi”. Io ho detto “lascia stare, già stiamo messi come stiamo messi”. Mi auguro che da qui a martedì possa recuperare, abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia. Abbiamo bisogno di undici giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”

Il Napoli si prepara a rivedere in campo alcuni dei suoi giocatori chiave.

Zambo Anguissa ha interrotto l'allenamento a causa di un problema alla schiena, complicando il suo percorso di recupero.

