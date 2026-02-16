Fabrizio Romano svela un obiettivo di mercato mancato dal Napoli

Fabrizio Romano rivela che il Napoli aveva tentato di acquistare Donyel Malen, ma la trattativa è fallita a causa delle elevate richieste del Borussia Dortmund. I partenopei avevano mostrato interesse per l’attaccante olandese già durante il calciomercato estivo, sperando di rafforzare il reparto offensivo, ma il club tedesco ha mantenuto una distanza troppo ampia tra domanda e offerta. Nel frattempo, Malen ha segnato due gol contro la Roma, dimostrando di essere in ottima forma.

Donyel Malen è stato uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Roma di ieri sera. L'attaccante olandese, arrivato nella capitale durante il mercato di gennaio, ha subito lasciato il segno mettendo a referto una doppietta, confermando le aspettative create attorno al suo trasferimento in giallorosso visto che le prestazioni fin qui fornite sono di assoluta qualità e concretezza. Dietro al suo approdo alla Roma, però, si nasconde un interessante retroscena di mercato. Secondo quanto raccontato dall'esperto Fabrizio Romano, anche il Napoli aveva valutato seriamente la possibilità di acquistare il giocatore.