Fabrizio Freda un top manager ai piani alti di Ferragamo Finanziaria

Ferragamo Finanziaria, la holding della famiglia Ferragamo e principale azionista di Salvatore Ferragamo Spa, ha annunciato la nomina di Fabrizio Freda come special strategic advisor. Freda, già noto nel settore del lusso, assume questo ruolo all’interno della società. La nomina riguarda un incarico di consulenza strategica, senza modifiche al management o alla struttura societaria. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sui compiti assegnati.

“L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”: al Mann l’evento promosso dalla Banca d’Italia Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità La società Ferragamo Finanziaria, holding della famiglia Ferragamo e azionista di controllo di Salvatore Ferragamo Spa, nomina di Fabrizio Freda come special strategic advisor. Il manager contribuirà alle analisi, alle scelte strategiche e al rafforzamento della struttura e dell’attività del gruppo Ferragamo e delle altre attività della famiglia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Fabrizio Corona svela perché Samira Lui è arrivata ai piani alti (inaspettatamente c’entra il fidanzato Luigi Punzo)Nella puntata a pagamento di Flasissimo di Fabrizio Corona, in cui ha raccolto la testimonianza di Claudio Lippi, l’ex re dei paparazzi si è occupato...

Leggi anche: Enrico Amesso d.g., svolta ai piani alti della Fabbri 1905

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fabrizio Freda nominato consulente strategico di Ferragamo dopo aver lasciato la guida di Estée Lauder; Ferragamo Finanziaria nomina Fabrizio Freda Special Strategic Advisor; Ferragamo affida a Fabrizio Freda ruolo di special strategic advisor; Fabrizio Freda nominato consulente strategico di Ferragamo dopo aver lasciato la guida di Estee Lauder.

Ferragamo Finanziaria, Fabrizio Freda nominato consulente strategicoFerragamo Finanziaria, holding della famiglia Ferragamo, nonché azionista di controllo di Salvatore Ferragamo, ha annunciato la nomina di Fabrizio Freda ... pambianconews.com

Ferragamo Finanziaria nomina Fabrizio Freda come Special Strategic Advisor(Teleborsa) - Ferragamo Finanziaria, holding della famiglia Ferragamo, nonché azionista di controllo di Salvatore Ferragamo, ha annunciato la nomina di Fabrizio Freda a Special Strategic Advisor. Nel ... finanza.repubblica.it

Domani l'Avellino a Mantova per blindare la salvezza. I lupi vogliono chiudere i giochi con tre turni d'anticipo. Come di consueto l'appuntamento è con “Stadio&Studio” a partire dalle 14.20 con Pellegrino Marciano, Michelangelo Freda, Francesco Guarin facebook