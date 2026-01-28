Fabrizio Corona ha spiegato perché Samira Lui sia arrivata ai piani alti. Durante la sua trasmissione a pagamento, ha rivelato che la causa principale non è il suo talento o il suo aspetto, ma il coinvolgimento del fidanzato Luigi Punzo. Corona ha svelato dettagli sorprendenti, collegando la scalata di Samira a questioni legate alla sua relazione.

Nella puntata a pagamento di Flasissimo di Fabrizio Corona, in cui ha raccolto la testimonianza di Claudio Lippi, l’ex re dei paparazzi si è occupato anche di Samira Lui. Nel frattempo, temendo chissà quale shitstorm e commenti sul suo profilo, Samira Lui si è tutelata giocando in anticipo e togliendo tutti i post dal suo profilo Instagram. Samira Lui sarebbe entrata a Mediaset perché presentata da Luigi Punzo, pr e organizzatore di eventi di stallo a Formentera. O meglio, secondo Corona, uno che faceva “marchette”. Tutto inizia a Formentera, quando Alfonso Signorini, che andava lì in vacanza con La Gina e Luigi Punzo, il quale era amico intimo dei due e viveva anche a casa loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona svela perché Samira Lui è arrivata ai piani alti (inaspettatamente c’entra il fidanzato Luigi Punzo)

Samira Lui è uno dei volti emergenti della televisione italiana, divenuta nota nel 2025.

Fabrizio Corona: ora tocca a Samira Lui nella puntata di Falsissimo EP 21

