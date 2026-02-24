Enrico Amesso dg svolta ai piani alti della Fabbri 1905

Enrico Amesso diventa il nuovo direttore generale di Fabbri 1905, dopo aver assunto il ruolo a seguito di una riunione strategica tra i vertici aziendali. La scelta nasce dalla necessità di rilanciare la crescita dell’azienda, che produce ancora oggi molti dei suoi prodotti tradizionali. Amesso si occuperà di coordinare le nuove iniziative e di gestire i progetti di sviluppo a lungo termine. La sua nomina segna un passo importante per la guida futura dell’azienda.

Enrico Amesso è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905. Raccoglie il testimone da Michele Magli, amministratore delegato della storica azienda, giunta alla quinta generazione della famiglia Fabbri, con cui collaborerà nella definizione delle strategie di crescita e sviluppo a lungo termine. Amesso entra in Fabbri nel gennaio 2026 dopo un percorso professionale di oltre vent’anni, durante il quale ha maturato esperienze di vertice nelle aree vendite e marketing, sia in ambito B2C sia B2B. Nel corso della sua carriera ha lavorato in realtà produttive di forte identità, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, tra cui Indesit Company, Piaggio, Carpigiani e Celli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

