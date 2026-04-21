Fabregas orgoglioso del suo Como | Arrabbiarmi oggi sarebbe sbagliato

Fabregas ha commentato l’eliminazione del Como dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha impedito ai biancoblù di raggiungere la finale. Ha affermato che quanto fatto finora è stato molto bello e ha ricordato con chiarezza da dove sono partiti. Non ha espresso rabbia o delusione, sottolineando invece l’orgoglio per il percorso compiuto.

Fabregas ha commentato l'eliminazione del Como dalla Coppa Italia per mano dell'Inter ad un passo dalla finale: "Ciò che abbiamo fatto è molto bello, ricordo bene da dove abbiamo iniziato".🔗 Leggi su Fanpage.it Inter-Como 4-0 Fabregas: I soldi fanno la differenza ! Conferenza stampa post partita Notizie correlate Como, Fabregas commenta il ko con l’Inter: «Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Arrabbiarmi sarebbe sbagliato»Como, Cesc Fabregas ha parlato dopo il match contro l’Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26 Ai microfoni di Mediaset... Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como: “No, non te lo racconto”Cesc Fabregas spiazza il giornalista in diretta e non risponde a una chiara domanda sul sistema di gioco adottato dal Como contro l'Inter: "No, non... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fabregas: Non guardo la classifica, orgoglioso del mio Como; Fabregas: 'Il campo ha parlato, il risultato no'. VIDEO; Como, Fabregas: Sono orgoglioso dei miei ragazzi, mi hanno sempre dato la vita; Fabregas: Inter troppo forte sulle palle inattive. 22 mesi fa il nostro sogno era…. Como, Fabregas a SM : Orgoglioso dei miei. All'Inter sono tutti giocatori internazionali, è più facile vincereDopo i protagonisti della partita, c'è anche Cesc Fabregas ai microfoni di Sport Mediaset, dove l'allenatore del Como ha commentato con orgoglio la gara dei suoi ragazzi, nonostante ... fcinternews.it Como, Fabregas: L'occasione di Diao poteva cambiare la partita. Sono orgoglioso, manca qualcosina, ma abbiamo giocato contro l'Inter che vince lo Scudetto facilmenteCesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato su Canale 5 a SportMediaset dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: Magari dopo il 2-1 la ... calciomercato.com Fabregas È FERITO MA ORGOGLIOSO BRAVI RAGAZZI, PER ME OGGI CONTAVA LA REAZIONE DOPO LA SCONFITTA COL SASSUOLO "Sì, il gol del 2-1 ha cambiato la partita, ma anche l'azione di Diao, solo davanti al portiere per segnare il 3-1, p facebook . @Como_1907, Fabregas: "Possiamo solo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Arrabbiarmi oggi sarebbe sbagliato" x.com