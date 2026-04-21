Dopo la partita contro l’Inter nelle semifinali, il centrocampista ha espresso parole di apprezzamento per la squadra, sottolineando che non ha senso arrabbiarsi per la sconfitta. Ha commentato l’andamento del match e ha affermato che bisogna essere orgogliosi del percorso fatto finora. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un momento in cui si analizzano i risultati delle ultime sfide.

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© Calcionews24.com - Como, Fabregas commenta il ko con l’Inter: «Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Arrabbiarmi sarebbe sbagliato»

FABREGASPOST COMO-INTER 3-4: ABBIAMO GIOCATO CONTRO UNA GRANDISSIMA SQUADRA! #football #inter

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