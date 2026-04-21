Dopo la sconfitta subita in rimonta nella semifinale di ritorno contro l'Inter, l’allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra. Ha sottolineato che l’avversaria possiede numerosi giocatori di livello internazionale e ha aggiunto che, anche se Chivu non lo ammetterà mai pubblicamente, con quei giocatori si ha sempre la possibilità di avvicinarsi alla vittoria. La partita si è conclusa con il risultato che ha portato l’Inter in finale.

La conferma sulla panchina del Como e la sconfitta al termine della gara. Cesc Fabregas, tecnico del Como, accetta il 3-2 patito in rimonta contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e dice "arrabbiarmi oggi sarebbe sbagliato, ovvio che sono deluso. Arrabbiato lo ero venerdì doopo la sfida persa col Sassuolo. Manca qualcosa ma abbiamo fatto una grande prestazione". E ancora: "Ciò che abbiamo fatto è molto bello, ricordo bene da dove abbiamo iniziato". L'allenatore del Como ha analizzato la sfida: "Il gol dell'1-2 ha cambiato un po’ la sfida anche se mi ricordo dell’occasione di Diao. Io so dove eravamo quando abbiamo cominciato questo percorso e ora lottiamo per andare in finale di Coppa Italia e arriviamo quasi a vincere due volte contro l’Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas e l'Inter: "Chivu non lo dirà mai, ma coi giocatori che ha lui sei sempre vicino a vincere"

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Fabregas ha commentato l’eliminazione del Como dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ad un passo dalla finale. Le sue parole: https://fanpa.ge/UysV4 facebook

. @Como_1907, Fabregas: “In alcuni momenti ci è mancato qualcosa. In Europa siamo una delle squadre che gioca con più U23. Non è facile, ma continuiamo per la nostra strada” x.com