Fabregas e l' Inter | Chivu non lo dirà mai ma coi giocatori che ha lui sei sempre vicino a vincere
Dopo la sconfitta subita in rimonta nella semifinale di ritorno contro l'Inter, l’allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra. Ha sottolineato che l’avversaria possiede numerosi giocatori di livello internazionale e ha aggiunto che, anche se Chivu non lo ammetterà mai pubblicamente, con quei giocatori si ha sempre la possibilità di avvicinarsi alla vittoria. La partita si è conclusa con il risultato che ha portato l’Inter in finale.
La conferma sulla panchina del Como e la sconfitta al termine della gara. Cesc Fabregas, tecnico del Como, accetta il 3-2 patito in rimonta contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e dice "arrabbiarmi oggi sarebbe sbagliato, ovvio che sono deluso. Arrabbiato lo ero venerdì doopo la sfida persa col Sassuolo. Manca qualcosa ma abbiamo fatto una grande prestazione". E ancora: "Ciò che abbiamo fatto è molto bello, ricordo bene da dove abbiamo iniziato". L'allenatore del Como ha analizzato la sfida: "Il gol dell'1-2 ha cambiato un po’ la sfida anche se mi ricordo dell’occasione di Diao. Io so dove eravamo quando abbiamo cominciato questo percorso e ora lottiamo per andare in finale di Coppa Italia e arriviamo quasi a vincere due volte contro l’Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Fabregas ha commentato l’eliminazione del Como dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ad un passo dalla finale. Le sue parole: https://fanpa.ge/UysV4 facebook
. @Como_1907, Fabregas: “In alcuni momenti ci è mancato qualcosa. In Europa siamo una delle squadre che gioca con più U23. Non è facile, ma continuiamo per la nostra strada” x.com