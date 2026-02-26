Ausilio | Mai vicini a Fabregas Chivu sempre prima scelta | qui si pensa a vincere tutto
Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato della squadra, sottolineando che l’obiettivo resta vincere tutto. Ha menzionato come la rosa sia stata costruita con attenzione, puntando su alcuni giocatori chiave e sulla volontà di migliorarsi continuamente. Le sue parole offrono uno sguardo sulla filosofia del club e sui piani futuri, mantenendo vivo l’interesse dei tifosi.
Ausilio. Piero Ausilio, Direttore Sportivo del club nerazzurro, è tornato sulla scorsa stagione ai microfoni del podcast Colpi da Maestro, evidenziando in primis cosa significhi essere l’Inter. “Quando inizi una stagione e sei un dirigente o allenatore all’Inter, pensi sempre a fare di tutto per vincere. Io non credo a quelli che dicono che va bene il quarto posto“, ha spiegato. “Se si parla di Inter e squadre di questo livello, tu all’inizio dell’anno vuoi sempre essere competitivo per vincere“. Ausilio ha poi commentato il secondo posto ottenuto nella scorsa Serie A: “Noi l’anno scorso siamo arrivati secondi, bravo il Napoli perché è giusto riconoscerlo, ma siamo arrivati ad un punto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su LautaroAusilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas».
