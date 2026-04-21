Il club ha confermato che il centrocampista rappresenta il punto di riferimento principale per la squadra e l’intera area tecnica. La società ha espresso grande fiducia nelle sue capacità, definendolo un elemento fondamentale per il funzionamento del team. La dichiarazione è arrivata dopo le recenti prestazioni del giocatore, che hanno attirato l’attenzione di tutto l’ambiente sportivo.

Bastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di.» Calciomercato Milan, cambia volto la difesa rossonera! Tra entrate e uscite, ecco i nomi nella lista di Tare e Allegri Bernardo Silva Juve, spunta un ostacolo: il portoghese avrebbe un’altra priorità. Tutti i dettagli Calciomercato Milan, cambia volto la difesa rossonera! Tra entrate e uscite, ecco i nomi nella lista di Tare e Allegri Napoli, grande notizia per Conte! Quel giocatore torna a Castel Volturno 85 giorni: le ultimissime Bernardo Silva Juve, spunta un ostacolo: il portoghese avrebbe un’altra priorità....🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabregas Como, Ludi sicuro: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno»

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Temi più discussi: Il Como incanta anche dietro le quinte: da Fabregas a Ludi, passando per Mazzitelli; Sassuolo-Como, Fabregas: Stiamo costruendo un'idea. Continuare a spingere; Fabregas programma il Como del futuro: Parlo spesso di Ismael Koné con Ludi, il mio vice guarda il Real Madrid Castilla; Fabregas: Como, mi piacerebbe fare come Wenger! Osserviamo il Real, cerchiamo giocatori nuovi.

Como, Ludi blinda Fabregas: Insieme ancora per tanto tempoFUTURO FABREGAS - Cesc è il nostro perno, attorno al quale si sviluppa il nostro progetto. È un fenomeno, un fuoriclasse che cresce tutti i mesi e ha un'ambizione e una fame incredibile. A lui ... fantacalcio.it

Como, Ludi: Fabregas un fuoriclasse, resterà con noi ancora per molto. Ha una fame mai vistaAi microfoni di Mediaset, Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita contro l'Inter: Cesc è il nostro perno, la colonna su cui si ... fcinter1908.it

COPPA ITALIA I In campo Inter-Como DIRETTA e FOTO Fabregas per la storia, vuole regalare la finale ai lariani #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/20/ansa-inter-da-doblete-nella-corsa-scudetto-ce-la-coppa-italia_79d290c2-b531-4f8 facebook

Avevamo appena finito di parlare di #Inter (quasi campione) e #Como ( #Fabregas sì o no) che ci tocca di nuovo parlare di... #InterComo! Questa sera su Canale 5 la semifinale di #CoppaItalia ce la racconta @MaxCallegari @sportmediaset x.com