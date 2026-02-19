Marelli sicuro | Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica Su Fabregas…

Marelli ha commentato la decisione di squalificare Allegri, spiegando che era inevitabile dato che si trovava oltre la linea dell’area tecnica. Durante la partita, il tecnico aveva protestato vivacemente e si trovava troppo vicino al campo, cosa che ha portato all’espulsione. Marelli ha aggiunto che l’arbitro ha agito secondo le regole e che non ci sono alternative in queste situazioni. Intanto, si discute sul comportamento di Fabregas, coinvolto nella stessa partita. La decisione finale rimane sotto scrutinio.

