Fabregas, allenatore del team biancoblù, è stato intervistato da Mediaset al termine della partita tra Inter e Como. Durante l’intervista, ha affermato che la squadra deve essere orgogliosa della propria prestazione e ha commentato che non può arrabbiarsi, dato che la squadra avversaria dispone di più giocatori per vincere. Le sue parole sono state riportate subito dopo la conclusione dell’incontro.

di Francesco Aliperta Fabregas, allenatore biancoblù, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Inter Como. Cesc Fabregas, alla conclusione del match tra Inter e Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA PARTITA: «Magari la partita è cambiata dopo il gol del 2-1, ma ricordo anche l’azione di Diao. So dove abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo lottato per arrivare in finale di Coppa Italia. So chi siamo, sono sereno perché sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una grande prestazione. Manca ancora qualcosa, ma ripeto: lo sapevo, conosco tutti i miei giocatori.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabregas a Mediaset: «Dobbiamo essere orgogliosi. Non posso arrabbiarmi, loro hanno più giocatori per vincere e…»

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Le dichiarazioni di Fabregas dopo la sconfitta contro l'Inter facebook

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