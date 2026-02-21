Fabregas a DAZN | Loro sono bravissimi hanno fisicità e qualità Risposta ad Allegri? Non posso toccare un giocatore e ho chiesto scusa
Cesc Fabregas ha parlato a DAZN prima della partita contro la Juventus, spiegando che la squadra avversaria ha giocatori molto forti, con fisicità e talento. Ha anche risposto a un commento di Allegri, affermando di aver chiesto scusa dopo aver toccato un avversario durante l’allenamento. Fabregas ha sottolineato l’importanza di rispettare gli avversari e di mantenere un atteggiamento corretto in campo. La partita si avvicina e i commenti si fanno sempre più intensi.
Fabregas a DAZN: «Loro sono bravissimi, hanno fisicità e qualità». Le dichiarazioni dell’allenatore del Como prima del match contro la Juve. Fabregas è intervenuto nel pre partita di Juve-Como. Le sue dichiarazioni a DAZN. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISPOSTA AD ALLEGRI – « Non posso toccare un giocatore e ho chiesto subito scusa per quanto accaduto col Milan, poi si possono cercare scuse per il pareggio. Accetto la situazione perché so di aver sbagliato, ma sono molto giovane e la perfezione non esiste. L’importante è imparare per il futuro, nel giro di 72 ore affrontiamo un’altra squadra incredibile e per noi è una grande prova » CRESCITA – « Chi non è motivato nel venire qua a giocare? Arriviamo da 12 partite in 8 settimane, questo fa parte del calcio e forma il livello al quale vogliamo arrivare un giorno » SI DECIDE A CENTROCAMPO – « Sicuramente, come sempre nel calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Como, Fabregas: So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande provaCesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus: Non posso toccare un giocatore e. tuttomercatoweb.com
