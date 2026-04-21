La quinta edizione del Symeoni Festival ha regalato alla nostra città un momento di profonda riflessione sulla settima arte. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha inaugurato il pomeriggio del Festival, sottolineando: "È la passione che contraddistingue veramente ciò che fai. Siamo arrivati alla quinta edizione del Symeoni Festival e la nostra città si conferma città del cinema. Credo fermamente che la Blow Up Academy sia sulla direzione giusta". Le sue parole hanno messo in luce come la formazione e la valorizzazione del territorio siano fondamentali per mantenere vivo il legame tra la nostra città e il cinema.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabio Testi conquista il premio Symeoni: "ll mio esordio, l’acrobata". Poi il successo

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A Fabio Testi, è stato consegnato il Premio Symeoni in ocacsione del Symeoni Festival. - facebook.com facebook