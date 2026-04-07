A Ferrara, il prossimo 17 e 18 aprile, si svolgerà la quinta edizione di un festival dedicato ai manifesti cinematografici. Durante l’evento, l’attore Fabio Testi riceverà il Premio Symeoni 2026, riconoscimento che celebra la sua carriera nel cinema. L’appuntamento prevede incontri e proiezioni legate al mondo della settima arte, con la consegna del premio prevista durante la manifestazione.

Fabio Testi riceverà il Premio Symeoni 2026 a Ferrara durante la quinta edizione del festival dedicata ai manifesti cinematografici, prevista per il 17 e 18 aprile. L’attore sarà l’ospite d’onore dell’evento e incontrerà il pubblico nella giornata conclusiva. L’iniziativa è coordinata da Ferrara La Città del Cinema e si terrà negli spazi dell’ex caserma dei vigili del fuoco in via Poledrelli. Luca Siano, direttore artistico, ha motivato la scelta di premiare Testi sottolineando come l’artista sia riuscito a spaziare tra diversi linguaggi e generi mantenendo un’identità forte. Il percorso professionale dell’attore include collaborazioni con registi del calibro di Dino Risi, Sergio Sollima e Sergio Leone, oltre alla partecipazione a pellicole di rilievo come Il giardino dei Finzi Contini, diretto da Vittorio De Sica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabio Testi protagonista a Ferrara: Premio Symeoni 2026 e cinema

Arti visive in festa: l'attore Fabio Testi si aggiudica il Premio SymeoniLa quinta edizione del Symeoni Festival, in programma venerdì 17 e sabato 18 si avvicina e l’ospite d’onore sarà Fabio Testi.

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