moda e negozi in affanno tra crisi della filiera mutamento del commercio e concorrenza globale

La scena commerciale di Rimini è attualmente attraversata da sfide legate alla crisi del sistema moda e ai cambiamenti nel commercio al dettaglio. Questi fattori incidono sulla vitalità dei negozi e sulla competitività del settore, richiedendo strategie di adattamento e innovazione per mantenere la propria presenza sul mercato.

La crisi del sistema moda e la profonda trasformazione del commercio al dettaglio si intrecciano e trovano a Rimini uno dei punti più sensibili. I dati emersi dal Tavolo regionale permanente della Moda e dalle analisi di Confcommercio e Confesercenti raccontano un settore in forte sofferenza, in particolare nei territori dove la distribuzione di prossimità sta arretrando più velocemente. "Siamo di fronte a un mercato che sta scendendo in caduta libera – avverte Giammaria Zanzini, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio Emilia-Romagna – e questa crisi parte dalla fine della filiera: i negozi di vicinato ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il settore del commercio italiano attraversa una fase di difficoltà persistente, caratterizzata da una crisi strutturale che ancora non si è risolta.

Moda e negozi in affanno. Tra crisi della filiera, mutamento del commercio e concorrenza globaleProduzione ed export in calo, chiusure di attività e crescita delle grandi superfici ridisegnano il settore. Associazioni di categoria e sindacati chiedono regole più eque per difendere occupazione e ... msn.com

Emilia-Romagna, moda in crisi: filiera e negozi di vicinato a rischioRingraziamo la Regione Emilia-Romagna per l’attenzione e le risorse messe in campo a sostegno del settore moda, ma non possiamo nascondere la gravità del momento che imprese e negozi stanno vivendo – ... altarimini.it

