David Messina, fumettista italiano, ha ampliato il suo percorso professionale negli Stati Uniti, lavorando su diverse serie di fumetti. Ha collaborato con case editrici statunitensi, contribuendo a progetti di varie testate. La sua carriera si è sviluppata oltre i confini italiani, portando il suo stile in produzioni di grande diffusione. Messina ha partecipato a diversi numeri di serie popolari, affermandosi come uno degli artisti italiani più presenti nel settore.

Quando pensiamo ai grandi fumetti americani, da Spider-Man agli X-Men, immaginiamo universi lontani, costruiti oltreoceano da artisti internazionali. Quello che spesso non consideriamo è che, dietro alcune di quelle tavole, può esserci anche una mano italiana. Una mano come quella di David Messina, ospite dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Chi è David Messina. Nato e formatosi in Italia, David Messina è un fumettista che ha costruito la sua carriera tra il mercato europeo e quello statunitense, diventando nel tempo un nome riconosciuto nel panorama internazionale. Dopo gli esordi nel fumetto italiano, il suo percorso lo ha portato a collaborare con alcune delle più importanti case editrici americane, tra cui Marvel Comics e IDW Publishing, lavorando su serie e personaggi di grande popolarità.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - David Messina: il fumettista italiano che ha conquistato l’America

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