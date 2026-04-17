David Messina | il fumettista italiano che ha conquistato l’America
David Messina, fumettista italiano, ha ampliato il suo percorso professionale negli Stati Uniti, lavorando su diverse serie di fumetti. Ha collaborato con case editrici statunitensi, contribuendo a progetti di varie testate. La sua carriera si è sviluppata oltre i confini italiani, portando il suo stile in produzioni di grande diffusione. Messina ha partecipato a diversi numeri di serie popolari, affermandosi come uno degli artisti italiani più presenti nel settore.
Quando pensiamo ai grandi fumetti americani, da Spider-Man agli X-Men, immaginiamo universi lontani, costruiti oltreoceano da artisti internazionali. Quello che spesso non consideriamo è che, dietro alcune di quelle tavole, può esserci anche una mano italiana. Una mano come quella di David Messina, ospite dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Chi è David Messina. Nato e formatosi in Italia, David Messina è un fumettista che ha costruito la sua carriera tra il mercato europeo e quello statunitense, diventando nel tempo un nome riconosciuto nel panorama internazionale. Dopo gli esordi nel fumetto italiano, il suo percorso lo ha portato a collaborare con alcune delle più importanti case editrici americane, tra cui Marvel Comics e IDW Publishing, lavorando su serie e personaggi di grande popolarità.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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