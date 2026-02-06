Picchiato dai genitori per i voti 15enne chiede aiuto all' Ai e chiama il 112

Un ragazzino di 15 anni ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, raccontando di essere stato picchiato dai genitori. La sera prima, gli adulti avevano rimproverato lui e sua sorella per i voti scolastici. Mentre lui è stato colpito, la sorella no, perché i genitori hanno grandi aspettative per il suo futuro e sognano che diventi un medico di livello internazionale. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo davvero in quella famiglia.

Lui prendeva botte, la sorella no. Perché lui è un maschio e i genitori hanno grandi ambizioni per il suo futuro, sognano una carriera da medico di livello internazionale. Per la femmina di casa invece niente: per lei l'attesa è più bassa, dunque nessuna punizione per eventuali insuccessi scolastici. Sembra sia questo il contesto, raccontato alla polizia di Novara da un ragazzo di 15 anni, che prima ha interrogato l’intelligenza artificiale per capire se fosse del tutto normale essere picchiato per i brutti voti, poi ha raccontato la sua storia a un amico e insieme hanno chiamato il 112. Fatto è che i genitori, di 42 e 54 anni, originari del Bangladesh, secondo quanto il ragazzo ha riferito in Questura, alternavano gesti d’affetto familiare alla severità manesca per la scuola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Novara, un ragazzo ha raccontato di essere stato picchiato brutalmente dai genitori per i cattivi voti a scuola.

Un uomo ha aggredito la madre, colpendola ripetutamente con una pistola sparachiodi, uno strumento normalmente usato per abbattere gli animali.

