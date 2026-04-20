Fabio Gallina l' imprenditore rapinato nella sua villa | pugno in faccia e poi legato con il guinzaglio del cane Banditi in fuga con 20mila euro

Un imprenditore noto, proprietario di una panetteria, è stato vittima di una rapina nella sua villa. Secondo quanto riferito, i rapinatori lo hanno colpito al volto con un pugno, poi lo hanno legato con fascette da elettricista e il guinzaglio del cane. I banditi sono riusciti a fuggire con circa 20.000 euro in contanti. L’episodio è avvenuto nella zona di residenza dell’imprenditore.

SAN ZENONE - Il noto imprenditore Fabio Gallina, titolare del Forno d'Asolo, è stato aggredito, legato con delle fascette da elettricista e il guinzaglio per il cane e infine rapinato nella sua abitazione di San Zenone nella serata di ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 20. L'aggressione L'uomo, dopo una passeggiata con il cane all'interno del parco della sua abitazione, è stato colpito da una persona con un pugno in volto. L'aggressore, con il viso coperto da una sciarpa, ha poi riferito all'imprenditore di non alzare la testa, di non guardare e di rimanere immobile mentre i due complici facevano irruzione all'interno della villa.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fabio Gallina, l'imprenditore rapinato nella sua villa: pugno in faccia e poi legato con il guinzaglio del cane. Banditi in fuga con 20mila euro Notizie correlate Leggi anche: Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda: in azione tre banditi incapucciati Leggi anche: Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda: filmati tre banditi incappucciati Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fabio Gallina, imprenditore titolare di Forno d’Asolo imbavagliato, picchiato e rapinato nella sua villa; TREVISO | Imprenditore picchiato e rapinato nella sua villa da tre banditi; Piazza Vittime della giustizia, il fronte del no: Via quella targa; Shaila Gatta criticata sui social, l'ex concorrente del Grande Fratello chiede oltre 2mila euro di danni. Fabio Gallina, l'imprenditore rapinato nella sua villa: pugno in faccia e poi legato con il guinzaglio del cane. Banditi in fuga con 20mila euroSAN ZENONE - Il noto imprenditore Fabio Gallina, titolare del Forno d'Asolo, è stato rapinato nella sua abitazione di San Zenone nella serata di ieri, domenica 19 aprile, intorno ... ilgazzettino.it Fabio Gallina, imprenditore titolare di Forno d’Asolo imbavagliato, picchiato e rapinato nella sua villaRapina in villa nella serata di ieri, 20 aprile, verso le 19 a San Zenone Ezzelini (Treviso). Tre uomini hanno sorpreso all’esterno della sua abitazione l’imprenditore ... ilmessaggero.it SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (VI). ASSALTO NELLA VILLA DELL’IMPRENDITORE LEGATO, SPOGLIATO E PICCHIATO DAI LADRI Nuovo assalto in villa. Vittima Fabio Gallina, fondatore insieme al fratello Paolo di “Forno d’Asolo”. L’imprenditore stava fac - facebook.com facebook Un altro colpo in villa: dopo Filippi, picchiato e rapinato Fabio Gallina, fondatore del «Forno d'Asolo» x.com