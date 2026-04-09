Venerdì 1 maggio si svolgerà presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens un incontro dedicato alla Formula 1, denominato Autosort Business Exchange (ABX). L’evento riunisce professionisti e rappresentanti del settore per discutere delle future strategie e direzioni della categoria. Si tratta di un appuntamento che coinvolge diversi attori del mondo delle corse, con l’obiettivo di analizzare le prospettive di sviluppo del business legato allo sport.

Il vertice strategico denominato Autosort Business Exchange (ABX) si terrà venerdì 1 maggio presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, con l’obiettivo di delineare le nuove direttrici evolutive della Formula 1. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività legate al Crypto.com Miami Grand Prix, previsto per il prossimo mese, e porterà voci influenti del settore a confrontarsi all’interno di una struttura che ha già ospitato eventi di portata mondiale come sei Super Bowl, due World Series e che diventerà protagonista della Coppa del Mondo FIFA 2026. L’intersezione tra sport globale e decisioni strategiche. La scelta del luogo per l’ABX non è casuale e riflette la capacità del territorio della Florida di accogliere i massimi appuntamenti del sportivo internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a Miami: il vertice strategico che cambierà il futuro del business

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La ricerca della University of Miami Miller School of Medicine x.com

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