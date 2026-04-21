F1 la rivoluzione di Domenicali | il modello USA per dominare il business

Stefano Domenicali ha annunciato un piano per la Formula 1 che prevede l’introduzione di un modello gestionale ispirato alle leghe sportive americane, come la NFL e l’NBA. La strategia mira a combinare aspetti commerciali e sportivi, con l’obiettivo di aumentare i ricavi e la competitività del campionato. La proposta di Domenicali si concentra su cambiamenti organizzativi e di marketing, senza modificare direttamente le regole sportive.

Stefano Domenicali ha delineato una visione strategica per la Formula 1 che punta a integrare i modelli di gestione commerciale tipici delle leghe sportive americane, come l’NFL e l’NBA, con l’anima agonistica del paddock. L’obiettivo è superare le frammentazioni di interessi tra i team per costruire un sistema coordinato capace di massimizzare la crescita globale del campionato. Il vertice della Formula 1 osserva con attenzione le dinamiche di potere che regolano i grandi eventi negli Stati Uniti. Secondo quanto espresso da Domenicali, il punto di forza dei modelli americani risiede nelle riunioni tra proprietari, momenti in cui si discute di business con una visione d’insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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