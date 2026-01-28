Domenicali tedoforo | il presidente della F1 ha portato la torcia al lago di Carezza

Domenicali ha preso parte come tedoforo al passaggio della torcia olimpica, portandola al lago di Carezza. Il presidente della F1 ha camminato tra le montagne innevate, rendendo ancora più suggestivo il momento in questa tappa che si avvicina alla conclusione. La scena si è svolta in un contesto naturale che ha dato un tocco speciale alla cerimonia.

Dopo il diciannovenne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli anche il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali ha vestito i panni del tedoforo olimpico per prendere parte al viaggio della Fiamma dei Giochi invernali di Milano Cortina a pochi giorni dal via delle Olimpiadi nel nostro paese. Il presidente della FOM, ex team principal della Ferrari, ha avuto l'onore di portare la fiaccola al lago di Carezza, in provincia di Bolzano, in un suggestivo panorama innevato che ha reso lo spettacolo del viaggio della Fiamma ancora più magico nella sua 52? tappa, sempre più vicino al finale di questo lungo percorso.

