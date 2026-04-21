Il 14 aprile è stata approvata una delibera che assegna la gestione dell’ex scuola in via Monte Siella alla società in house Pescara Energia, con un investimento previsto di 1,3 milioni di euro. La decisione ha suscitato alcune proteste tra i residenti e le associazioni locali, che hanno espresso diverse opinioni sulla destinazione futura dell’edificio. La struttura si trova nel centro urbano e il nuovo piano di utilizzo è stato oggetto di dibattito pubblico.

Il futuro dell’ex scuola in via Monte Siella è stato tracciato con la delibera approvata il 14 aprile, che prevede la concessione della struttura alla società in house Pescara Energia. L’intervento, che comporterà la demolizione parziale e la successiva ricostruzione dell’edificio, ha già la pubblicazione dei bandi per i due lotti di lavoro, con un investimento complessivo che supera il milione e 300mila euro. La decisione amministrativa ha scatenato reazioni immediate nel dibattito locale. Massimiliano Di Pillo, esponente dell’opposizione, ha espresso una posizione complessa: da un lato ha sottolineato come la scelta di destinare l’immobile alla sede di Pescara Energia confermi le direzioni indicate dal suo gruppo già da diversi mesi, dall’altro ha contestato duramente la gestione economica e i tempi della procedura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex scuola via Monte Siella: piano da 1,3 milioni e polemiche

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