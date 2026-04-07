Scuola a Vena Superiore | 1,6 milioni sbloccano l’opera tra polemiche

È stato annunciato lo sblocco di 1,6 milioni di euro destinati alla scuola di Vena Superiore. La notizia arriva in un momento di discussioni e polemiche riguardo ai finanziamenti per le infrastrutture scolastiche nella zona. La somma, confermata dal presidente della Commissione bilancio della Camera, dovrebbe essere utilizzata per completare i lavori dell’edificio scolastico. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di utilizzo delle risorse.

Giuseppe Mangialavori, che presiede la Commissione bilancio della Camera, ha annunciato l’arrivo di 1,6 milioni di euro destinati alla scuola di Vena Superiore. Le risorse sono state sbloccate tramite un emendamento approvato in Commissione all’interno del Dl Pnrr. L’intervento finanziario serve a chiudere il cerchio dei fondi necessari per l’edificio scolastico. Giuseppe Mangialavori aveva già ottenuto una prima quota di denaro durante la precedente manovra finanziaria e ora queste nuove cifre permetteranno di completare l’opera. Il progetto mira a dotare i residenti di Vena Superiore di un istituto moderno, sicuro e funzionale. Secondo il presidente della Commissione bilancio, si tratta di un passo fondamentale per garantire dignità e nuove possibilità agli studenti, rispondendo a un bisogno sentito da numerose famiglie della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola a Vena Superiore: 1,6 milioni sbloccano l’opera tra polemiche Bretella Ceparana: 3 milioni sbloccano l’opera attesa 50La nuova bretella che collegherà Ceparana a Santo Stefano Magra si avvia verso l’inaugurazione imminente, promettendo di trasformare la viabilità... Leggi anche: Wolf-Ferrari e Rota, la vena surreale dell’opera italiana nel Novecento Nuova scuola a Vena Superiore, Mangialavori: «Impegno mantenuto, arrivano 1,6 milioni»Il presidente della Commissione Bilancio annuncia il via libera all'emendamento nel DL PNRR: «Completato l'iter per un'opera attesa da ... zoom24.it Vibo, arrivano altri soldi per la scuola di Vena Superiore: Mangialavori annuncia 1,6 milioni di euroApprovato l'emendamento in Commissione sul Dl Pnrr. Il centrosinistra esprime perplessità: «A Vibo vanno una pioggia di soldi» ... corrieredellacalabria.it