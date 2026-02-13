Gualtieri cancella i privilegi delle auto elettriche in Ztl e sorpassa l’asse Meloni-Merz

Gualtieri ha deciso di eliminare i privilegi delle auto elettriche in Ztl, sorprendendo molti e superando le posizioni dell’alleanza Meloni-Merz. La misura entrerà in vigore già dal prossimo mese e riguarda le auto a zero emissioni, che finora avevano accesso gratuito o agevolato nelle zone a traffico limitato. Questa scelta potrebbe cambiare gli equilibri tra chi sostiene incentivi e chi chiede regole più uguali per tutti.

Pini e torri. A Roma tutto può crollare, tranne il principio che l'emergenza è selettiva Poteri di Roma, Giubileo, vecchio debito. Prosegue il filo diretto Gualtieri-Meloni Il comune di Roma, da cui non ce lo saremmo aspettati, si prepara a un grande passo verso la neutralità tecnologica. Roberto Gualtieri, e non ce lo saremmo aspettati (ma la politica mischiata alla logica fa miracoli), anticipa e sorpassa l'asse Meloni-Merz e punta alla cancellazione degli insensati privilegi a favore dell'auto elettrica. A Roma il comune vuole togliere l'accesso gratuito per la zona Ztl alle auto elettriche e, con un bel salto di orbita elettronica, vuole imporre anche alle e-car l'ingresso a titolo oneroso in centro, senza gradualità, ma con una botta da mille euro annui.