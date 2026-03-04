il parco del mare di gualtieri cancella la ciclabile della raggi

Un milione e 800 mila euro di fondi pubblici per una pista ciclabile destinata a essere demolita. Accade a Ostia, dove il nuovo progetto del «Parco del Mare», finanziato con risorse del Pnrr, ridisegnerà il lungomare cancellando di fatto l’infrastruttura inaugurata nel settembre 2020 dall’allora sindaco Virginia Raggi. Un’opera di circa quattro chilometri, dal porto turistico alla rotonda, realizzata con un investimento complessivo di 1,8 milioni e presentata all’epoca come simbolo della mobilità sostenibile sul litorale. È stata invece una delle opere su cui si sono concentrate più polemiche, dagli allagamenti immediati alle segnalazioni dei residenti, che lamentavano l’asfaltatura di tombini e caditoie, fino alle invasioni di sabbia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Parco del Mare di Ostia prende forma con 7,4 km di lungomare riqualificatoDune, piste ciclabili, piazze attrezzate e spazi aperti trasformeranno l’area in un polo fruibile per cittadini e visitatori ... rainews.it

Parco del Mare, lunedì 23 febbraio il tavolo ambiente al Municipio X: focus su verde e frontemareL’obiettivo è consolidare il dialogo tra amministrazione, cittadini, tecnici e associazioni, raccogliendo contributi utili ad approfondire le soluzioni progettuali destinate a incidere sul nuovo volto ... ilfaroonline.it

Il progetto Parco del Mare di Ostia: oltre 7 km di lungomare riqualificato. Fa parte della strategia "Ostia Lido" finanziata con fondi PR FESR Regione Lazio 21-27 Info ow.ly/Jh4r50YouNv #Concretamente. Le decisioni di Roma Capitale per la città ow.ly/Vvh x.com

SEMPRE A PROPOSITO DEL PARCO DEL MARE: (dedicato a chi ci accusa di fare solo critiche) Ecco una proposta semplice per risolvere davvero il "problema" dell’ombra causato dall'impossibilità di piantare alberi nell'area di progetto: Nel dibattito sul Parco facebook