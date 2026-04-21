In settimana, sarà depositato al Tribunale amministrativo di Lecce il ricorso di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria contro l’ordinanza emessa dal sindaco di Taranto. L’azienda difende la propria posizione, sostenendo di non essere inadempiente rispetto alle norme vigenti. La questione riguarda l’operato della centrale e le decisioni comunali prese in merito alla sua attività. La vicenda si inserisce nel più ampio quadro delle controversie tra le parti coinvolte.

Sarà presentato in settimana al Tar di Lecce il ricorso di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria contro l’ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha imposto alla società lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica del siderurgico. Obiettivo di AdI è arrivare al più presto all’udienza per ottenere la sospensiva cautelare del provvedimento del sindaco, adottato - ha scritto Bitetti nell’ordinanza - poiché l’azienda è ancora “inadempiente in merito alla presentazione del piano di riduzione per il rischio non cancerogeno relativamente ai parametri emissivi arsenico, cobalto, nichel”. Il ricorso di AdI si...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, ricorso pronto. AdI difende la centrale: «Non è inadempiente»

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