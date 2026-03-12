Ex Ilva | a Taranto in corso incontro Adi sindacati ispettori minLavoro

A Taranto, presso lo stabilimento ex Ilva, si sta svolgendo un incontro tra rappresentanti dell'Associazione degli Industriali, sindacati e ispettori del Ministero del Lavoro. La riunione, iniziata questa mattina, coinvolge diverse figure istituzionali e sindacali per discutere questioni legate alla situazione dell'impianto e alle procedure in corso. La seduta prosegue con l’obiettivo di affrontare le tematiche relative all’attività produttiva e alla tutela dei lavoratori.

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - E' in corso - a quanto si apprende - nello stabilimento ex Ilva di Taranto, l'incontro convocato da Acciaierie d'Italia con tutti i sindacati, funzionari e ispettori del ministero del Lavoro per discutere della sicurezza degli impianti e di tutte le iniziative adottate e previste per il futuro.